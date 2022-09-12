Вводится новый состав правонарушения для водителей в РК

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Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (с 11 сентября 2022 года), передает polisia.kz
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Согласно данным административной полиции Алматы, вводится новый состав правонарушения за повторное управление ТС без гос. номеров (ст.590 ч.2-1 КоАП), где предусмотрено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средствами сроком на 1 год, компетенция по рассмотрению которого возложена на суды (ст.684 ч.1 КРКобАП).
– Вместе с тем, исключается взыскание в виде штрафа и вводится административный арест до 5 суток за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными гос. номерами (ст.590 ч.4 КРКобАП). За невыполнение законного требования об остановке ТС впервые (ч.1 ст.613КоАП), увеличивается размер штрафа до 40 МРП, с введением альтернативного взыскания в виде административного ареста сроком до 3-х суток, с передачей компетенции по рассмотрению в суды. Также увеличивается срок лишения права управления ТС до одного года и вводится дополнительные взыскание в виде административного ареста до 5 суток за повторное совершения деяния (ч.3 ст.613 КоАП). При совершении такого правонарушения лицом, не имеющим либо лишенным права управления, увеличивается штраф до 60 МРП и вводится дополнительный вид взыскания в виде административного ареста до 15 суток (ч.3-1 ст.613 КоАП), – констатировал заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.
Из санкции статьи за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного органа (ч.1 ст.667 КоАП) исключается мера взыскания в виде “предупреждения”, увеличивается размер штрафа до 30 МРП и срок административного ареста до 15 суток. За повторное совершение такого деяния предусмотрен административный арест от 15 до 20 суток (ч.2 ст.667 КоАП). В отношении лиц, к которым административный арест не применяется, увеличивается штраф до 50 МРП (ч.3 ст.667КоАП).
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