Приказом и.о. министра транспорта от 22 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополнены пунктом о том, что при продаже проездных документов (билетов) перевозчиком взимается сбор за организацию продажи проездных документов (билетов) в размере 0,06 МРП (236 тенге в 2025 году).
За переоформление билетов перевозчиком c пассажира взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).
За резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере:
- 0,2 МРП для перевозки организованных групп пассажиров;
- 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей. При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.
За возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки перевозчиком взимается сбор в размере 0,1 МРП.
За восстановление поврежденных и утерянных билетов пассажиром оплачивается сбор перевозчику в размере 0,2 МРП (786 тенге).
Приказ вводится в действие с 6 октября 2025 года.
