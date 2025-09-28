Приказом и.о. министра транспорта от 22 сентября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что при продаже проездных документов (билетов) перевозчиком взимается сбор за организацию продажи проездных документов (билетов) в размере 0,06 МРП (236 тенге в 2025 году).

За переоформление билетов перевозчиком c пассажира взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).

За резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере:

0,2 МРП для перевозки организованных групп пассажиров;

0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей. При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается. За возврат проездного документа (билета) в связи с отказом пассажира от поездки перевозчиком взимается сбор в размере 0,1 МРП.

За восстановление поврежденных и утерянных билетов пассажиром оплачивается сбор перевозчику в размере 0,2 МРП (786 тенге).

Приказ вводится в действие с 6 октября 2025 года.

