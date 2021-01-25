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Вводятся дополнительные ограничения. Состоялось заседание оперштаба Костанайской области

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Сегодня аким области провел очередное заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. В ходе заседания штаба заслушал акимов города Костанай и Рудный. Также была рассмотрена работа мониторинговых групп. Об это акима Костанайской области сообщил в своем аккаунте Инстаграм.

Мониторинговыми группами с 1 по 23 января проведено 1330 рейдовых мероприятия, выявлено 113 нарушения карантинных мер. Только за последние дни количество заболевших выросло в 2,6 раза, с 67 до 177 человек в сутки. Учитывая большой прирост заболеваемости помимо действующих ограничительных мер, дополнительно вводятся следующие ограничения:

— перевод школ в формат обучения по аналогии со второй четвертью. Так, учащиеся 5, 9 и 11 классов будут обучаться дистанционно.

«Напомню, с целью иммунизации населения с февраля текущего года начнется вакцинация против коронавирусной инфекции. Сейчас активно ведется подготовительная работа по приему российской вакцины. Как показывает практика, вакцинация является самым эффективным методом профилактики и борьбы с вирусными инфекциями. Уважаемые жители области! В связи с осложнением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, Прошу соблюдать все правила и вводимые ограничения по недопущению распространения КВИ. Берегите себя и своих близких!», — отметил аким области.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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