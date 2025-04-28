С 26 апреля 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила досмотра пассажиров, направленные на повышение безопасности в условиях повышенных угроз, передает baigenews.kz

Согласно обновлениям, теперь при досмотре пассажиров работник обязуется проверять не только традиционные документы, удостоверяющие личность, но и электронные документы, предоставленные через сервис цифровых документов пассажиров и посетителей.

Это изменение вступает в силу в особых условиях, когда объявляются высокий («оранжевый») или критический («красный») уровни угрозы. Такие меры направлены на повышение уровня безопасности в транспорте и на всех объектах, где возможен контакт с пассажирами в условиях повышенной опасности.

Эти изменения были введены приказом и.о. Министра транспорта РК от 21 апреля 2025 года № 127, который вступил в действие с 26 апреля.

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