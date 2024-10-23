Сообщение для потребителей распространил Костанайский энергоцентр.

«Вниманию потребителей, пользующихся услугами ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр». На основании мотивированного заключения департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области с 1 октября 2024 года вводятся в действие новые тарифы на электроэнергию», — говорится в сообщении.

А именно:

для юридических лиц и прочих потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

для предприятий, производителей социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) 29,14 тенге без НДС или 32,64 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета 67,34 тенге без НДС или 75,42 тенге с НДС за 1 кВт/ч.

для потребителей, использующих электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг для физических лиц тариф остается на прежнем уровне – 28,61 тенге с учетом НДС за 1 кВт/ч.

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