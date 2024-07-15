Ввоз каких автомобилей хотят запретить в Казахстан?

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Казахстан рассматривает возможность введения запрета на импорт автомобилей старше семи лет. Об этом сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Адильбек Бектибаев на общественных слушаниях по петиции об отмене утильсбора, сообщает informburo.kz
Такое предложение поступило по итогам обсуждений рабочей группы.
«Участники рабочей группы предложили ограничить ввоз в страну транспортных средств старше семи лет. Мы поддерживаем эту инициативу и планируем представить её на рассмотрение Евразийской экономической комиссии. Если все пять стран-членов согласятся, то в технический регламент будут внесены соответствующие изменения», – заявил Бектибаев.