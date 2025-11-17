По итогам десяти месяцев план доходов бюджета областного центра исполнен и перевыполнен: сверх установленного задания в городскую казну поступило 4 млрд 300 млн тенге. На очередном аппаратном совещании журналисты поинтересовались источниками этого прироста, однако представители налоговой службы и отдела экономики не смогли дать чёткий ответ.

Аким Костаная Марат Жундубаев публично раскритиковал подчинённых за отсутствие подготовки:

«Вы когда приходите, вы должны свои цифры знать! Вы понимаете, что я должен “поднимать”. Почему должен я, как аким, постоянно на каждый вопрос отвечать? Я что, всезнайка, что ли?!»

При этом он перечислил направления, которые, по его словам, обеспечили рост поступлений:

«Сейчас заработала KIA — там уже, наверное, более тысячи автомобилей вышло. Заработал наш металлопрокатный завод, то есть “обрабатывающая” пошла. Кондитерская фабрика “Баян Сұлу” дала больше, мельницы, в целом мукомольные дали больше! Не можете два слова связать!»

Вопрос детализации источников сверхплана — от новых производств до налоговых поступлений по секторам — остаётся открытым: профильным ведомствам предстоит представить разъяснения и структуру роста доходов за отчётный период.

