О готовности к пожароопасному периоду говорили на специальном совещании с акимом Костанайской области.

По всей стране наступил пожароопасный период. В связи с этим глава области обратился к жителям региона.

«В этом время мы видим, многолетняя аналитика показывает, что резко увеличивается количество пожаров. В области уже зарегистрировано 222 возгорания, в том числе три лесных пожара из-за перехода возгорания в степи и в лесном фонде. Это в Житикаринском, Сарыкольском, Аулиекольском районах. Один степной пожар зарегистрирован на территории района им. Б.Майлина. Мы понимаем, что пожары не случаются сами по себе. В 90% случаев они результат человеческой беспечности. Кто-то бросил окурок, кто-то поджег траву ради удобства, но, прежде чем это делать, подумайте, вы не просто нарушаете закон, вы провоцируете большую беду. Каждый должен понимать последствия своих действий. Прежде чем поджечь сено или выбросить окурок, подумайте, что это может обернуться катастрофой для людей, животных, природы. Пожар — это реальная трагедия, поэтому наша задача — минимизировать их возникновение», — подчеркнул глава области.

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