Выбежал на дорогу. Водитель сбила 6-летнего ребёнка в Костанае

9972 нарушения правил дорожного движения выявлено за 35 дней проведения специальной полицейской операции в Костанайской области. Почти 200 водителей за это время привлекли за то, что они управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом alau.kz рассказал замначальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой.

Так 17 августа во дворе дома «21 по улице Гагарина в Костанае, 28-летний водитель управляя автомашиной Мерседес в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на металлическое ограждение, тем самым причинив материальный ущерб отделу ЖКХ акимата Костаная. По данному факту на водителя составлен административный протокол. Постановлением специализированного административного суда водитель признан виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. На 7 лет он лишен водительских прав,так же его арестовали на 20 суток. Привлечены к ответственности 11 людей, которые ранее были лишены прав. 127 человек никогда водительских прав не имели, но были остановлены полицейскими во время управления автомобилями.

«17 августа в 22 часа в поселке Боровском Мендыкаринского района, сотрудниками полиции остановлена автомашина ВАЗ-2110 под управлением водителя 2000-ого года рождения, который управлял транспортным средством будучи лишенным права управления до 2 августа 2022 года. Напомню, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50 МРП, либо административный арест сроком на 10 суток», — рассказал Цой.

Параллельно полицейские, в преддверии учебного года, 23 августа начнут еще одну операцию «Внимание, дети»! Её цель — профилактика детского травматизма на дорогах, и закрепление навыков безопасного поведения на улицах. Как показывают примеры, необходимость в этом есть. Только за истекший период текущего года на территории области совершено 44 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибло, и 43 получили различные травмы.

Так 17 августа во дворе дома по проспекту Назарбаева водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной Хёндай, совершила наезд на ребенка 2015 года рождения, который выбежал из-за препятствия на проезжую часть. Ребенок получил телесные повреждения, и сейчас проходит амбулаторное лечение.

Два этапа операции «Внимание, — дети!», пройдут с 23 августа по 9 сентября.

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