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Выбирать учебники казахстанские учителя будут выбирать сами

Фотография для новости Выбирать учебники казахстанские учителя будут выбирать сами

alau.kz

Республиканским научно-практическим центром экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК разработана специальная платформа для выбора учебников. Она предоставит возможность педагогам выбирать школьные учебники. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК. 

Платформа ETANDAU.GOV.KZ представляет собой закрытую систему, предназначенную только для педагогов, директоров школ, руководителей методических объединений, библиотекарей и управлений образований. Система способствует повышению объективности и прозрачности принимаемых решений, автоматизируя процесс выбора учебника.

«Электронная платформа позволит педагогам подбирать «свой» учебник. Правильный выбор учебника играет важнейшую роль в качественной организации учебного процесса», — сказала директор Центра Назира Абдрахманова.

Отметим, в настоящее время ведется апробация данной платформы. В пилотном проекте участвуют 20 школ города Астаны и Костанайской области.

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