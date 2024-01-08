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Выбор предстоит сделать казахстанцам, платившим ЕСП

Фотография для новости Выбор предстоит сделать казахстанцам, платившим ЕСП

pixabay.com

Единый совокупный платеж вводился временно на 5 лет только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги исключительно физическим лицам. Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РК.

С 1 января 2024 года если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи.

От уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери и т.д., за них взносы оплачивает государство.

Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения – патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%).

Выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение «Е-salyq Business», где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей.

В этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы – 8500 тенге, социальные отчисления – 2975 тенге, взносы на ОСМС – 5950 тенге).

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