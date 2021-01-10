Выборы 10 января: что нужно знать избирателям

10 января в Казахстане состоятся выборы в Мажилис и маслихаты. Корреспондент Tengrinews.kz подготовил памятку для избирателей в день голосования.
Нужно знать, что каждый избиратель голосует лично. Чтобы вам выдали бюллетень, нужно иметь при себе удостоверение личности.
Голосование будет проводиться по спискам избирателей, которые формируются акиматами по зарегистрированному месту жительства на территории избирательного участка. В него включаются граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом: достигшие 18 лет, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Бюллетень для голосования выдается избирателю на основании списков избирателей при предъявлении документа. Далее избиратель расписывается в списке при получении бюллетеня. Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине для тайного голосования лично.
В бюллетене с наименованиями политических партий избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует.
Не допускается внесение в бюллетень отметки карандашом, а также внесение каких-либо исправлений.
Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетени, то он вправе воспользоваться помощью доверенного лица, фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с подписью избирателя в получении бюллетеня.
Этим лицом не может быть: член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо кандидата, журналист — представитель СМИ, наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.
#3Что делать, если избиратели не могут прибыть на голосование?
Избиратели не могут прибыть на голосование по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находясь в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки.
Участковая избирательная комиссия по их письменной просьбе, которая может быть подана не позднее 12 часов 10 января, должна организовать голосование в месте пребывания этих избирателей. Заполненные бюллетени опускаются избирателем в урну для голосования.
#4Как найти свой избирательный участок?
В Нур-Султане получить сведения о своем избирательном участке можно онлайн, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где вы зарегистрированы (улица, дом), на сервисах:
Сайт акимата города astana.gov.kz. На главной странице необходимо кликнуть на кнопку «Найти свой избирательный участок»; единый контакт-центр iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Операторы будут отвечать на телефонные звонки, принимать обращение через мессенджеры iKomek; действуют Telegram-чат-бот @nursultanikomek109_bot, мобильное приложение «iKomek109».
Facebook @ikomek109; электронная почта 109@ikomekastana.kz; Instagram @ikomek109; мобильное приложение Smart Astana. Telegram-чат-бот @smartastana_bot.
В Алматы работает сайт service.almaty.kz
Telegram-чат-бот sailau_almaty
Онлайн-сервисы OpenAlmaty
Шымкент — контакт-центр iKomek по номеру 109
Акмолинская область — сайт izbirateli.akmo.kz
Актюбинская область — aktobe.gov.kz
Алматинская область — zhetysu.saylaw.kz
Атырауская область — sailau.atyrau.gov.kz
Восточно-Казахстанская область — e-vko.gov.kz
Жамбылская область — 2021sailau.gov.kz
Западно-Казахстанская область — единый call-центр +7 (7112) 109, для жителей города Уральска приложение Smart Uralsk и номер телефона + 7 (71112) 500255
Карагандинская область — e-krg.gov.kz
Костанайская область — kostanayelection.kz
Кызылординская область — saylau.orda.gov.kz
Мангистауская область — телефоны для справок:
Актау +7 (7292) 33-65 -20;
Жанаозен +7 (72934) 7-96-57,7-96-58;
Мунайлинский район +7 (7292) 46-62-34;
Мангистауский район +7 (72931) 2-12-86;
Тупкараганский район +7 (72938) 2-26-45;
Бейнеуский район +7 (72932) 2-11-28;
Каракиянский район +7 (72937) 2-21-91.
Павлодарская область — gov.kz.memleket.entities.pavlodar
Северо-Казахстанская область — izbiratel.sko.kz
Туркестанская область — действует сall-центр 109, Telegram-бот tur_saylaw_bot
#5Что делать, если вы не нашли себя в списках избирателей?
Если человек не нашел себя в списках избирателей, ему необходимо обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением.
В Нур-Султане речь идет о районных акиматах.
При этом казахстанцы с временной регистрацией могут попасть в списки избирателей на основании поданного заявления в местный исполнительный орган (МИО). Если избирателю не позже чем за 30 дней до выборов, то есть не позднее 10 декабря, стало известно о том, что он не будет иметь возможности прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту его регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей. МИО в свою очередь организует исключение его из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей, где он планирует голосовать.
Один гражданин может быть включен только в один список избирателей. Каждый имеет право проверить себя в списке и обжаловать неправильное включение или исключение, а также допущенные неточности в данных об избирателях.
#6Какие партии выдвигаются в Мажилис?
На выборы в Мажилис 10 января 2021 года допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов. В избирательный бюллетень для голосования включаются наименования партий в порядке, которые ранее были определены жеребьевкой.
По итогам жеребьевки наименования партий в бюллетене расположились в таком порядке:
Народная партия Казахстана — первая. Подробнее с программой партии можно ознакомиться по ссылке.
Партия Nur Otan — вторая, с программой партии можно ознакомиться здесь.
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» — третья, с предвыборной программой также можно ознакомиться по ссылке.
Демократическая партия Казахстана «Ак жол» — четвертая; предвыборная программа также опубликована на официальном сайте партии.
Политическая партия Adal — пятая, их программа опубликована на официальном ресурсе.
#7Что запрещено делать в день голосования?
Одно из обязательных требований выборов — таинство голосования. Процедура голосования проходит в закрытой кабинке, никого, кроме голосующего, там быть не должно. Подглядывать тоже запрещено. Вести фото- и видеосъемку на избирательных участках разрешено только аккредитованным журналистам.
Избирателям нужно воздержаться от ведения прямого эфира в социальных сетях и селфи с бюллетенями.
#8Какие меры защиты нужно соблюдать на избирательных участках?
Стоит помнить, что главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов запретил приводить детей на избирательные участки, в целях безопасности их здоровья.
Также избирателям необходимо использовать при посещении избирательного участка одноразовую маску и антисептическое средство для рук.
При получении бюллетеня не передавать его в руки членам комиссии. При голосовании использовать свою ручку, при ее отсутствии ручку предоставят на избирательном участке.
Не забывайте соблюдать дистанцию в 1,5 — 2 метра.
Напомним, голосование на избирательных участках проводится с 07.00 до 20.00.
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