Выборы 10 января: что нужно знать избирателям

Бюллетень для голосования выдается избирателю на основании списков избирателей при предъявлении документа. Далее избиратель расписывается в списке при получении бюллетеня. Избирательные бюллетени заполняются голосующими в кабине для тайного голосования лично.

В бюллетене с наименованиями политических партий избиратель ставит любую отметку в пустом квадрате справа от наименования политической партии, за которую он голосует.

Не допускается внесение в бюллетень отметки карандашом, а также внесение каких-либо исправлений.

Если избиратель не может самостоятельно заполнить бюллетени, то он вправе воспользоваться помощью доверенного лица, фамилия которого после голосования заносится в список избирателей рядом с подписью избирателя в получении бюллетеня.

Этим лицом не может быть: член избирательной комиссии, должностное лицо местного представительного или исполнительного органа, доверенное лицо кандидата, журналист — представитель СМИ, наблюдатель, зарегистрированный в соответствующей избирательной комиссии.