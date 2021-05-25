Выборы акимов пройдут в этом году — Карин

Помощник Президента Ерлан Карин объяснил нормы нового конституционного закона, по которому в Казахстане уже в этом году впервые пройдут выборы акимов, передает Tengrinews.kz.

Сегодня Глава государства подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выборов».

«С принятием данных законов реализованы ключевые инициативы президентского пакета политических реформ. В целом в настоящее время в рамках политических реформ Президента принято уже 10 законов. Подписанными сегодня законами закреплены нормы по снижению порогового уровня для прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов, введению графы «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней и проведению прямых выборов сельских акимов, которые намечены уже на этот год«, — рассказал Карин в Telegram.

Он отметил также, что законы прошли тщательное и всестороннее обсуждение на различных общественных площадках, в стенах Парламента с участием экспертов и гражданских активистов, представителей политических партий. Дискуссии по этим темам проходили и на площадке Национального совета общественного доверия. Поэтому принятие данных законов также свидетельствует об эффективности общественно-политического диалога в стране.

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