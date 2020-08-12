Выборы депутатов Сената Парламента РК прошли в Костанае

Сегодня в Костанае выбирали депутата в Сената Парламента страны. Причем свои голоса за кандидатов отдавали, согласно «Закону о выборах», депутаты маслихатов всех уровней. На одно место в Сенате баллотировалось 3 человека, победил — заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк

В 10 утра рядом с Дворцом молодежи было непривычно за долгое время из-за коронавируса многолюдно — это депутаты районных, городских и областного маслихатов приехали в Костанай ради одной цели — отдать свой голос за нового представителя Сената Парламента страны от Костанайской области. Собравшиеся депутаты старательно соблюдали социальную дистанцию, все — в масках и перчатках. На входе они проходили через распылительные дезинфекторы. Регистрация каждого депутата, а их должно быть 275-ть , тоже с соблюдением всех норм — бесконтактно и на расстоянии.



«На сегодня в Костанайской области 301 место, мандат — 26 сняли свои полномочия, в связи с переездом, по другим причинам. 275 выборщиков, так что вакантные остаются места, соответственно, новые выборы не проводятся, потому что но Закону, выборы идут по партийным спискам и на данный момент это вакантные места»,- говорит председатель Костанайской областной избирательной комиссии Александр Малашко.



Согласно Закону «О выборах» в Казахстане депутат Сената избирается совместным собранием выборщиков — депутатами всех маслихатов области. Для всех собравшихся проголосовать в Костанае во дворце Молодежи приготовили зал. Депутатов рассадили через одного, обмотав не предназначенные для сидения кресла, пленкой, а половину рядов и вовсе закрыв для пользования. Как отмечают сами депутаты, все эти ограничения никаких трудностей не вызвали, главное для них — сделать выбор.



«Сегодня — это не просто формальное событие, эта процедура, которая демонстрирует уровень доверия к нашим кандидатам. Я надеюсь, что сегодня тот человек, которому отдадут голоса и будут представлять нашу область, удастся изменить к лучшему нормативные акты, позволит более продуктивней реализовывать региональную политику»,- говорит депутат Костанайского областного маслихата Екатерина Смышляева.



Сейчас наш регион в Сенате представляют Серик Бектурганов и Женис Нургалиев. Напомним, что Серик Бектурганов избирался сенатором в 2014 году, Женис Нургалиев — дважды: в 2010 и 2017 годах. Вакантным же будет одно место, на которое сейчас претендует 3 человека. Это Сергей Карплюк — заместитель акима Костанайской области, Павел Коваль- директор Рудненского детского дома и директор по развитию птицефабрики «Жас-Канат-2006» Александр Коростылев. Был еще профессор кафедры уголовного права и процесса КГУ им. Байтурсынова Алимжан Бекмагамбетов, но он заявил самоотвод.

Свой выбор депутаты сделали довольно быстро, буквально за час. Старались соблюдать социальную дистанцию, но не всегда получалось. Итоги подвели быстро. (графику можно с фоткамис делать) За Павла Коваля свои голоса отдали 18 депутатов маслихатов, за Александра Коростылева — 15. Остальные 225 достались Сергею Карплюку. Четыре бюллетеня оказались недействительными.

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