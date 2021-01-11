Выборы прошли в сложных условиях — Назарбаев

Первый Президент Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с убедительной победой Nur Otan на парламентских выборах, отметив, что выборы прошли в сложных условиях пандемии и мирового экономического кризиса, передает Tengrinews.kz.

«Поздравляю с убедительной победой Nur Otan на этих выборах. Предварительные результаты Exit poll показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией», — сказал Назарбаев, выступая в Республиканском предвыборном штабе партии Nur Otan после ознакомления с результатами Exit poll.

Он отметил символичность того, что выборы состоялись в год 30-летия независимости Казахстана.

«Предвыборная кампания и выборы прошли в сложных условиях пандемии, экономического кризиса во всем мире, который не мог обойти Казахстан. Это новая глобальная действительность для нас. Всемирный банк прогнозирует значительное падение мировой экономики. В такой ситуации только консолидированный народ, консолидированное общество, объединенное вокруг единой политической силы, может победить. Мы не раз побеждали такие трудности, мы победим в этот раз тоже», — заверил Назарбаев.

Первый Президент поблагодарил каждого партийца за слаженную работу.

«Проведена технологичная результативная кампания, мы обновились, в наших рядах появились новые лидеры, имеющие реальный авторитет у населения. Были подготовлены народные программы по развитию каждого района, города и области. Мы говорили с людьми на одном языке. Мы практически дошли до каждого избирателя», — добавил он.

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