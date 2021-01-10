Выборы в Казахстане: явка на 10 часов составила 11,6 процента

В Казахстане явка избирателей на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов на 10 часов составила 11,6 процента. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, городов республиканского значения, столицы по состоянию на 10 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 11,6 процента от общего количества избирателей, включенных в списки», — сказал Ерлан Дауылбаев на брифинге в ЦИК.

По Акмолинской области — 10,2 процента, по Актюбинской — 9,9 процента, по Алматинской области — 11,3 процента, по Атырауской области — 10,3 процента, по ВКО — 12,1 процента, по Жамбылской — 12,8 процента, по ЗКО — 12,7 процента, по Карагандинской области — 10,4 процента, Костанайской — 11,2 процента, Кызылординской — 10,3 процента, Мангистауской области — 8,7 процента, Павлодарской — 14 процентов, СКО — 14,9 процента, Туркестанской — 13,3 процента, по Нур-Султану — 10,8 процента, Алматы — 9,7 процента, по Шымкенту — 14,4 процента.

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