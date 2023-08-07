Выбрать детсад станет легче? Что изменится в системе устройства ребенка

Министерство просвещения планирует изменить новый механизм выбора детского сада и постановки малышей в очередь. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева, передает Tengrinews.kz.

По словам спикера, для удобства родителей будет создана единая база очередности в дошкольные учреждения.

«Министерство просвещения прорабатывает новый механизм постановки в очередь. Создается единая база учета очередности. Системы вроде Indigo и другие будут продолжать вести автоматизацию госуслуги, но при этом база НОБД (Национальная образовательная база данных. — Прим.) станет интеграционной площадкой, на которой будет полностью проверяться легитимность права ребенка на постановку в очередь и получение направления. Помимо этого, на данной базе будут составляться все реестры, как постановка в очередь, так и выдача направлений, чтобы исключить все возможные дублирования и прочие коррупционные риски», — сообщила Жумадильдаева во время брифинга СЦК.

По ее словам, сейчас также прорабатывается новый подход в выборе дошкольной организации. Каждая семья будет иметь право выбрать четыре дошкольные организации в зависимости от социального статуса.

«На картах населенных пунктов будут размещены все дошкольные организации с их паспортами, движением очереди. Мы максимально продумываем информированность родителей, чтобы они сделали свой выбор. Родители могут выбрать дошкольную организацию, как это им удобно: рядом с домом, работой либо рядом с домом своих родителей. Либо этот выбор может пасть на абсолютно отдаленную какую-то дошкольную организацию. Если у молодой семьи нет бабушек и дедушек, как правило, это астанинская проблема, они могут выбрать организацию, чтобы ребенок мог пойти в нее здесь и сейчас. Безусловно, этот механизм позволяет определить конкуренцию дошкольных организаций», — добавила Жумадильдаева.

В пилотном режиме механизм начнет работать уже с сентября, добавила спикер. Сегодня уже началась «миграция данных всех систем в единую базу».