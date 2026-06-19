Выброшенный на обочину мусор стоит государству почти миллиард тенге





На содержание санитарных зон и уборку мусора вдоль республиканских автодорог Казахстан ежегодно тратит почти миллиард тенге. Об этом сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

По информации компании, ежедневно работники дорожных служб очищают обочины, обслуживают туалеты, убирают зоны отдыха и придорожную инфраструктуру. Однако значительная часть средств уходит на ликвидацию последствий безответственного поведения самих пользователей дорог.

В «ҚазАвтоЖол» отмечают, что на трассах регулярно фиксируются случаи, когда водители и пассажиры выбрасывают мусор прямо на обочины, курят в неположенных местах и загрязняют территории отдыха. Кроме того, отдельные жители близлежащих населённых пунктов используют придорожные контейнеры для вывоза бытового и строительного мусора. Бывают случаи, когда туда выбрасывают даже туши павших животных.

В компании подчёркивают, что средства, которые ежегодно направляются на уборку мусора, могли бы использоваться для развития дорожной инфраструктуры, повышения безопасности движения и улучшения сервиса для автомобилистов.

«После этого те же люди жалуются на запах, грязь и плохое содержание. Но чистота не появляется сама по себе. Её ежедневно обеспечивают дорожники, которые работают в жару, мороз, ветер и дождь», — отметили в «ҚазАвтоЖол».

В национальной компании напомнили, что республиканские дороги являются государственной инфраструктурой и призвали граждан соблюдать элементарные правила экокультуры: не мусорить, пользоваться туалетами по назначению и бережно относиться к окружающей среде.

Страшные кадры с трасс Казахстана показал «КазАвтоЖол» Даже самая современная и безопасная дорога не способна полностью защитить от последствий человеческой ошибки. Об...

В Казахстане могут заблокировать сайты иностранных компаний за неуплату НДС В Казахстане могут ограничить доступ к сайтам зарубежных компаний и маркетплейсов, которые не исполняют обязательства...

В Казахстане стартует приём документов в вузы С 20 июня во всех высших учебных заведениях Казахстана начинают работу приёмные комиссии. Об этом...