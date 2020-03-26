Выдача паспортов и удостоверений временно приостановлена

На время режима чрезвычайного положения приостановлена выдача удостоверений личности, паспортов и ряда других документов в ЦОНах. Но штрафных санкций для тех у кого истечет срок действия документа и он не будет заменен вовремя, как сообщают сотрудники, это не повлечет, передает alau.kz

После праздничных выходных в работе ЦОНов появились новые правила.

«ЦОНы теперь будут работать, грубо говоря, только на выдачу. То есть человек оформляет какие-то справки, какие-то государственные услуги через портал и получает готовый документ в ЦОНе. То есть теперь пакет документов бумажный мы в ЦОНе не принимаем. В ЦОНе работает только одно окно выдачи,»- сообщила Ярослава Богатырева, PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительство для граждан» в Костанайской области.

В автоцоне такое спец.окно разместили в тамбуре. Нечто подобное должно появиться и в первом ЦОНе. Со следующей недели он станет единственным отделением в городе, где будут выдавать документы. Второй и третий ЦОНы пока работают на выдачу тем, кто успел обратиться в них до праздников. Но есть и еще один вопрос. Как через портал подать заявку, например, на получение водительского удостоверения. Оказалось это можно сделать через портал электронного правительства. А вот удостоверение личности или паспорт так заказать не выйдет. Эти услуги приостановлены на время режима ЧП. А вместе с ними и еще ряд других:

— ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ, УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ, УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО;

— ПРИЕМ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ ПРИНИМАЮЩИХ ЛИЦ ПО ВЫДАЧЕ ВИЗ РК;

— ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ ТРУДОВЫМ ИММИГРАНТАМ;

— ВЫДАЧА, ВОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ПРОДЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РК ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ВИЗ НА ПРАВО ВЫЕЗДА ИЗ РК И ВЪЕЗДА В РК.

«В связи с тем, что режим ЧП является форс-мажорным обстоятельством, после возобновления приема документов период просрочки не будет считаться нарушением. То есть после снятия ограничения миграционная служба будет осуществлять прием без учета времени, когда действовали ограничения. То есть штрафовать граждан никто не будет,»- рассказал Кайрат Дутпаев, начальник управления миграционной службы департамента полиции по Костанайской области.

После того, как режим ЧП снимут, все ЦОНы должны заработать в прежнем режиме. На то чтобы заменить истекшее удостоверение или паспорт без штрафов обещают дать 10 дней с момента снятия ограничений.

— А использовать эти документы можно будет или нет? Например, истекшие удостоверения личности, паспорта? — задала вопрос корреспондент.

— Да, естественно. Пока действует срок ограничения, пока действует режим ЧП, данные документы будут признаваться действительными,- ответил Кайрат Дутпаев.

Режим работы ЦОНов по выдаче готовых документов не изменился. Он остался тем же, что и был заявлен на прошлой неделе: по будням с 9 утра до 5 вечера, в субботу с 9 до 14:00. По всем вопросам сотрудники просят обращаться на бесплатный номер Call-центра 1414. А по вопросам, связанным с миграционной службой на номера 52-63-91, а также 52-62-55. Однако нужно быть готовым, что из-за большого наплыва звонков на номере возможны сбои.

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