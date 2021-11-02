Выдача жёлтых номеров серии А на авто из Армении возобновилась

Проблемы с временной регистрацией машин из Армении в Казахстане возникли в августе текущего года после очередного обновления программного обеспечения госкорпорации, сообщают kolesa.kz

В информационной системе «Правительства для граждан» по ошибке прописали требование обязательной уплаты утильсбора за временно регистрируемые авто из Армении. Хотя от уплаты утильсбора владельцев освободили, из-за чего вышла нестыковка в процессах и документы принимать не могли, оформление было приостановлено.

Как сообщили редакции Kolesa.kz в пресс-службе госкорпорации, ошибку в программе исправили и армянские автомобили продолжили оформлять в штатном режиме.

Напомним, до 1 марта 2022 года автомобили, ввезённые из Армении, необходимо поставить на временный учёт в Казахстане с выдачей СРТС казахстанского образца и жёлтых номеров серии.

Владельцам авто с армянскими нужно будет сделать всего три платежа:

сбор за регистрацию — 695 тенге,

пошлина за техпаспорт — 3 473 тенге,

пошлина за госномер — 7 778 тенге.

То есть всего 11 946 тенге.

Уплачивать утильсбор и разницу в растаможке не нужно! Но лишь до тех пор, пока владелец машины не захочет поставить её на постоянный учёт в Казахстане.

Для временной регистрации понадобится предоставить:

Документ, удостоверяющий личность. Квитанции об уплате сбора за государственную регистрацию в размере 0.25 МРП и государственных пошлин. Армянское свидетельство об учёте ТС и ГРНЗ. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) по форме, согласно приложению 17 к ТР ТС 018/211, в случае наличия в идентификационном номере менее 17 знаков.

Армянские номера и СРТС нужно будет сдать в спецЦОН, а взамен владелец авто получит жёлтые ГРНЗ и техпаспорт с записью в разделе «Особые отметки»: «Не подлежит к регистрации на иное лицо».

Иностранные номера и документы будут храниться в центре обслуживания автомобилистов до тех пор, пока хозяин машины не решит её поставить на постоянный учёт в РК или вывезти из страны.

Налог на транспорт уплачивается по месту регистрации владельца (стоит учесть, что автомобиль будет числиться и в Армении, платить придётся и там). В Казахстане таким машинам нужно будет оформлять страховку ОГПО (ставки зависят от региона проживания владельца) и проходить техосмотр.

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