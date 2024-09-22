Выдачи жилищных сертификатов нуждающимся казахстанцам сократились – минпромстрой

Выдачи жилищных сертификатов нуждающимся казахстанцам в 2024 году сократились, сообщает пресс-служба министерства промышленности и строительства (МПС) РК, передает агентство КазТАГ.

«В Казахстане «для нуждающихся граждан акиматами предоставляются жилищные сертификаты на покрытие части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам. По итогам прошлого года выдано более 2 тыс. жилищных сертификатов на сумму 2,5 млрд. тенге. За восемь месяцев текущего года выдано 1 136 сертификатов на общую сумму более 1,3 млрд. тенге», — говорится в сообщении минпромстроя.

Согласно информации, чуть меньше половины выданных сертификатов приходятся на Астану, Алматы и Шымкент.

За счет предоставления акиматам облигационных займов Казахстанской жилищной компанией (КЖК) в 2024 году планируется строительство 16,7 тыс. квартир кредитного жилья, за счет республиканского бюджета и госценбумаг по линии АО «Самрук-Казына» – покупка 22,2 тыс. арендного жилья.

По данным, за январь-август казахстанцы купили 2,6 тыс. арендных квартир для СУСН и построено 5 тыс. кредитных квартир для очередников акиматов. Также, выдано 7 тыс. займов на выкуп кредитного жилья.

Всего в Казахстане в очереди на жилище состоят более 648 тыс. человек, из них: ветераны ВОВ – 26, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 61 618, многодетные матери, многодетные семья – 130 167, социально-уязвимые слои населения (СУСН) – 254 471, бюджетники, госслужащие, военнослужащие – 198 205 и граждане, единственное жилище которых признано аварийным – 3 812.

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