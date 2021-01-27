Выдачу грантов на покупку жилья для молодых специалистов прорабатывает акимат Костанайской области

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Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос выдачи грантов для оплаты первоначального взноса на покупку квартир для молодых кадров. По словам Архимеда Мухамбетова, это поможет молодым людям купить себе собственную квартиру, а также снизить утечку кадров из региона. Правда, пока точно не определено, какие именно специальности попадут в эту программу, но точно известно, что рассчитана она будет на три ближайших года.
В этом году из бюджета на реализацию жилищной программы в Костанайской области выделено 20,4 млрд тенге. Как отмечают в профильном ведомстве, на эти деньги будет завершено строительство домов в микрорайонах Юбилейный, Кунай, в Рудном и также будет начато строительство новых домов.
«7,1 млрд. тенге на строительство 33 многоквартирных домов кредитного жилья. Будет завершено строительство к 2022 году 25 домов в городе Костанай, общей площадью 111,1 тысяч квадратных метров, это 18 многоэтажных домов в микрорайоне Кунай. Четыре дома в микрорайоне Аэропорт, два дома в микрорайоне Юбилейный и один дом по улице Кобланды Батыра, кроме того будет начато строительство еще 8 домов в микрорайоне Кунай города Костанай общей площадью 30, 4 тысяч квадратных метров», — сообщил руководитель упарвления строительтства, архитектуры и градостроительства Костанайской области.
Помимо этого почти 1 млрд тенге предусмотрено в рамках программы на приобретение жилья для малообеспеченных многодетных семей. На эти деньги приобретут 50 квартир в Костанае и 22 в Рудном. Что касается других жилищных программ, то, по словам чиновников, по «Бақытты отбасы» уже одобрены все 346 заявок от жителей области на 2,5 млрд тенге. По другой программе — «Шаңырақ» выдано 98 займов на 1 млрд тенге. Кстати, именно по этой программе будут реализовываться в этом году новостройки в микрорайоне Кунай.
«Чтобы удержать кадры из местного бюджета нужно выдать гранты для первого взноса. Есть такая программа в Алматы, однокомнатная квартира первый взнос, в среднем по 1 млн тенге — 100 семей можно поддержать в этой программе на три года выдадим гранты, а они дальше из зарплаты будут платить», — предложил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.
Еще 10 млрд тенге в этом году направят на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилищным микрорайонам — это Кунай, Береке, а также к микрорайонам Астана.
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