Выдачу грантов на покупку жилья для молодых специалистов прорабатывает акимат Костанайской области

Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос выдачи грантов для оплаты первоначального взноса на покупку квартир для молодых кадров. По словам Архимеда Мухамбетова, это поможет молодым людям купить себе собственную квартиру, а также снизить утечку кадров из региона. Правда, пока точно не определено, какие именно специальности попадут в эту программу, но точно известно, что рассчитана она будет на три ближайших года.

В этом году из бюджета на реализацию жилищной программы в Костанайской области выделено 20,4 млрд тенге. Как отмечают в профильном ведомстве, на эти деньги будет завершено строительство домов в микрорайонах Юбилейный, Кунай, в Рудном и также будет начато строительство новых домов.

«7,1 млрд. тенге на строительство 33 многоквартирных домов кредитного жилья. Будет завершено строительство к 2022 году 25 домов в городе Костанай, общей площадью 111,1 тысяч квадратных метров, это 18 многоэтажных домов в микрорайоне Кунай. Четыре дома в микрорайоне Аэропорт, два дома в микрорайоне Юбилейный и один дом по улице Кобланды Батыра, кроме того будет начато строительство еще 8 домов в микрорайоне Кунай города Костанай общей площадью 30, 4 тысяч квадратных метров», — сообщил руководитель упарвления строительтства, архитектуры и градостроительства Костанайской области.

Помимо этого почти 1 млрд тенге предусмотрено в рамках программы на приобретение жилья для малообеспеченных многодетных семей. На эти деньги приобретут 50 квартир в Костанае и 22 в Рудном. Что касается других жилищных программ, то, по словам чиновников, по «Бақытты отбасы» уже одобрены все 346 заявок от жителей области на 2,5 млрд тенге. По другой программе — «Шаңырақ» выдано 98 займов на 1 млрд тенге. Кстати, именно по этой программе будут реализовываться в этом году новостройки в микрорайоне Кунай.

«Чтобы удержать кадры из местного бюджета нужно выдать гранты для первого взноса. Есть такая программа в Алматы, однокомнатная квартира первый взнос, в среднем по 1 млн тенге — 100 семей можно поддержать в этой программе на три года выдадим гранты, а они дальше из зарплаты будут платить», — предложил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Еще 10 млрд тенге в этом году направят на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новым жилищным микрорайонам — это Кунай, Береке, а также к микрорайонам Астана.

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