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Выдачу кредитов физлицам без согласия супруга или супруги хотят запретить в Казахстане

Фотография для новости Выдачу кредитов физлицам без согласия супруга или супруги хотят запретить в Казахстане

pixabay.com

Выдачу кредитов физическим лицам без согласия супруга или супруги предлагается запретить в Казахстане, сообщил первый заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, сообщает информагентство КазТАГ.

«Одним из фактов нынешний закредитованности граждан Казахстана является лудомания. Люди имеют склонность получать доходы за счет ставок в казино. В отдельных случаях они используют также кредиты банков. Другие случаи (имеются — КазТАГ), когда также один из супругов берет кредиты и в дальнейшем этот кредит становится бременем для семейного бюджета», — сказал

Абдрахманов, выступая в ходе рассмотрения поправок в законодательство по кредитованию в мажилисе в понедельник.

По его словам, чтобы сократить количество таких неосознанных, ненужных кредитов поддерживается требование предоставлять банковские займы физическому лицу с согласия супруга или супруги.

«Предлагается нормативным актом агентства определить минимальную сумму кредита, по которому необходимо получение согласия супруга или супруги», — сказал Абдрахманов.

Депутаты единогласно поддержали предложение выдачи кредита банками и микрофинансовыми организациями только при наличии письменного согласия супруги/супруга заемщика.

Предложение также поддержало министерство юстиции

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