Выдать сухпайки предлагают костанайским школьникам

Этой зимой школьники Костаная очень часто оставались дома на дистанционном обучении из-за непогоды. Это были и морозы, и бураны, и гололёд. В общей сложности почти месяц. Больше всех дома сидели учащиеся с 0 по 4 классы. Столовые при этом не работали. Однако, поставщики школьного питания все равно оплачивали аренду, комуслуги и выплачивали зарплату сотрудникам.

К слову, с персоналом у арендаторов школьных столовых тоже проблема: работать на таких условиях никто не хочет, а хорошие повара и вовсе на вес золота.

«Компенсацию поварам и кухрабочим предложить не можем, так как мы без работы, производства бесперебойного у нас нет. Все по факту: приготовили, покормили, заплатили. Будем выходить с предложениями, чтобы внесли в договор коррективы на момент форс-мажорных обстоятельств. А чтобы компенсировать те дни, в которые дети не ходили в школу этой зимой, можно было бы выдать сухпайками, как делали это в пандемию. Мы понимаем, что процесс будет трудоемким, но хоть как-то сможем удержать рабочих. У всех же семьи и кредиты. Детей много, мы это понимаем, ведь сейчас бесплатно питаются учащиеся начальных классов, но, может, наименований продуктов будет не так много, как в пандемию, но больше объемом и весом», — говорит поставщик питания Лариса Хоменко.

За всю зиму, говорит предприниматель, поставщики школьного питания, в общей сложности, работали по полмесяца. В марте произойдет похожая ситуация, ведь впереди весенние каникулы.

В отделе образования понимают, что поставщикам непросто в эту зиму работать в условиях регулярной отмены занятий, но пойти вразрез с существующим постановлением они не могут.