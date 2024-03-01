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Выдать сухпайки предлагают костанайским школьникам

Фотография для новостиКостанайским школьникам предлагают выдать сухпайки

Фото Екатерина Громова/ взято с сайта m.big-radio.ru

В Костанае арендаторы школьных столовых оказались на грани выживания. А всё из-за частых отмен уроков школах по причине непогоды передает корреспондент Tengrinews.kz.

Этой зимой школьники Костаная очень часто оставались дома на дистанционном обучении из-за непогоды. Это были и морозы, и бураны, и гололёд. В общей сложности почти месяц. Больше всех дома сидели учащиеся с 0 по 4 классы. Столовые при этом не работали. Однако, поставщики школьного питания все равно оплачивали аренду, комуслуги и выплачивали зарплату сотрудникам.

К слову, с персоналом у арендаторов школьных столовых тоже проблема: работать на таких условиях никто не хочет, а хорошие повара и вовсе на вес золота.

«Компенсацию поварам и кухрабочим предложить не можем, так как мы без работы, производства бесперебойного у нас нет. Все по факту: приготовили, покормили, заплатили. Будем выходить с предложениями, чтобы внесли в договор коррективы на момент форс-мажорных обстоятельств. А чтобы компенсировать те дни, в которые дети не ходили в школу этой зимой, можно было бы выдать сухпайками, как делали это в пандемию. Мы понимаем, что процесс будет трудоемким, но хоть как-то сможем удержать рабочих. У всех же семьи и кредиты. Детей много, мы это понимаем, ведь сейчас бесплатно питаются учащиеся начальных классов, но, может, наименований продуктов будет не так много, как в пандемию, но больше объемом и весом», — говорит поставщик питания Лариса Хоменко.

За всю зиму, говорит предприниматель, поставщики школьного питания, в общей сложности, работали по полмесяца. В марте произойдет похожая ситуация, ведь впереди  весенние каникулы.

В отделе образования понимают, что поставщикам непросто в эту зиму работать в условиях регулярной отмены занятий, но пойти вразрез с существующим постановлением они не могут.

«Согласно закону у нас нет никаких нормативно-правовых документов, которые каким-то образом компенсировали эти дни поставщикам питания. В договорах это не прописано, в 64-м постановлении тоже нет, как и в 598 правилах организации питания не сказано об этом. Поэтому вопрос остается повисшим в воздухе», — объясняет руководитель сектора отдела образования Костаная Татьяна Степанова.

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