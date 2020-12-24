Выдавать микрокредиты в Казахстане с 2021 года смогут только определенные организации

С начала следующего года в Казахстане вводится обязательное лицензирование всех компаний микрокредитования, в том числе и ломбардов. В течение января и февраля все они, должны получить специальную лицензию на свою работу. Если до 1 марта ломбарды и микрокредитные организации эти разрешения не получат, то их деятельность могут приостановить

Со следующего года микрофинансовые организации, кредитные товарищества, а также ломбарды будут жить по-новому. С 1 января и до 1 марта 2021 года все они должны будут сдать документы на получение специальной лицензии для работы. Это кстати, уже второй этап действий со стороны государства для наведения порядка в их деятельности. В этом 2020-ом году микрофинансовые организации, кредитные товарищества и ломбарды должны были провести учетную регистрацию в юстиции, до этого момента они значились лишь в департаментах госдоходов.

«Что же такое лицензия — это разрешительный документ, который по уровню стоит выше чем учетная регистрация. В этом постановлении также утверждены правила их работы, квалификационные требования уже есть. Ломбарды, которым не требовались разрешительные документы были внесены в категорию и для них стали обязательные разрешительные документы, чтобы продолжать свою деятельность»,- говорит начальник управления региональных представителей в Костанае агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асет Куанышбаев.

В этом году ломбарды, кредитные товарищества и микрофинансовые организации в Костанайской области вели работу, чтобы получить учетную регистрацию. Для этого им нужно было собрать серьезный пакет документов, в том числе и иметь минимальный размер уставного капитала. Для давно работающей микрофинансовой организации — это не менее 100 млн тенге, для начавшей свою деятельность с января 21 года — 50 млн тенге. Ломбарды в Костанае должны иметь на счетах 70 млн тенге, в сельской местности — 30 млн тенге. В итоге сейчас учетную регистрацию прошли не все.

«У нас изначально, когда начали проходить регистрацию, 160 ломбардов, но для того, чтобы продолжить свою работы в форме ломбардов 27 всего обратилось, вышли из реестров и добавились позже. Кредитные товарищества более 24, обратились 17, МФО было порядка 10 организаций, их 4 на сегодняшний день»,- сказал Асет Куанышбаев.

В случае, если микрокредитные организации и ломбарды не смогут получить лицензию до 1 марта 2021 года, но продолжат работать, управление региональных представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка будет решать проблему через суд.

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