Выделить средства не представляется возможным. Ситуацию с закрытием костанайского автовокзала прокомментировали чиновники

Ситуацию вокруг костанайского автовокзала прокомментировал руководитель управления

пассажирского транспорта и автомобильных дорог ​​​​​​ Олжас Нургалиев.

В конце июля 2021 года от ТОО «Костанайский автовокзал» получено письмо о прекращении с 1 сентября 2021 года своей деятельности, из-за тяжёлого финансового положения. Однако, до сегодняшнего дня от предприятия в адрес управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области соответствующее уведомление о прекращении деятельности автовокзала по утверждённой форме не поступало.

«На сегодняшний день оказать материальную помощь за счет бюджетных средств предприятию не представляется возможным.

Так как, ТОО «Костанайский автовокзал» является субъектом частного предпринимательства, выделение финансовых средств на оказание материальной помощи для погашения долгов за коммунальные и другие услуги бюджетным законодательством не предусмотрено. Кроме того, нет разработанных и утвержденных правил субсидирования деятельности именно автовокзалов и автостанций»,-сообщил Олжас Нургалиев.

Что касается задолженности за потребленную тепловую энергию перед ГКП «КТЭК», то согласно официальному ответу ГКП в 2020 году в период режима ЧП пеня на накопившуюся задолженность автовокзалу не начислялась. Также, в сентябре 2020 года предприятию был согласован график погашения накопившейся задолженности.

В январе 2021 года согласно гарантийного письма ТОО «Костанайский автовокзал» также был согласован график погашения задолженности за потребленную тепловую энергию полученную в 2020 году – которая не была погашена в согласованные сроки.

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