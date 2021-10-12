Выдворенный россиянин незаконно вернулся в Костанайскую область

В области начато оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», основная цель которого соблюдение миграционного законодательства страны.
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В первый день операции рудненскими полицейскими выявлен факт незаконного пересечения государственной границы. Выдворенный из страны россиянин незаконно прибыл в Костанайскую область, несмотря на пятилетний запрет. Иностранца по решению суда выдворяли два раза в 2016 и 2018 году за неоднократное привлечение к уголовной ответственности на территории РК.
В этот раз россиянин вновь грубо нарушил законодательство страны и пересек границу в районе Карабалыка в поле. Задержан нарушитель в городе Рудном. Также отделом миграционной службы УП города Рудного выявлен факт совершения административного правонарушения гражданином Республики Узбекистан, который приставал в общественном месте к прохожим гражданам, предлагая купить одежду.
В отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по статье «Приставание в общественных местах», материал направлен в административный суд города Рудного.
За первый день в области на нарушение правил пребывания в стране привлечено к ответственности 37 иностранных граждан.
За нарушение правил принимающей стороны к ответственности привлечено 32 жителей области.
ОПМ «Нелегал» продлится до 18 октября.
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