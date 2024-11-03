Утром 2 ноября в селе Первомайское Аулиекольского района 15-летний подросток выехал верхом на лошади за скотом и пропал. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Около 16:00 часов он связался с родителями, сообщив, что у него заканчивается заряд на телефоне. После этого связь с ним оборвалась.

Сразу после сообщения о пропаже мальчика к поискам были привлечены спасатели МЧС, сотрудники полиции, представители МИО, а также родственники. Благодаря слаженной работе поисковой группы сегодня ранним утром подросток найден в зимовке Шолактерек. В медицинской помощи не нуждался.

«МЧС рекомендует заранее информировать родных о маршруте и времени возвращения, брать с собой полностью заряженные мобильные устройства и запасные средства связи», — говорится в сообщении.

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