Министерство здравоохранения РК усовершенствовало свою информационную систему, чтобы исключить возможность оформления лекарств по ОСМС на граждан, которые уехали на постоянное жительство за границу. Соответствующая работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты. Об этом сообщает Высшая аудиторская палата Республики Казахстан .

Напомним, подобные случаи были выявлены летом текущего года в ходе государственного аудита эффективности Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов. В этой связи аудиторская палата поручила Минздраву безотлагательно принять меры.

На сегодня информсистема «Регистр прикрепленного населения» напрямую получает сведения из государственной базы данных «Физические лица» для открепления граждан от медучреждений по причине выезда на ПМЖ за границу. В результате мер, предпринятых Минздравом, с 24 октября текущего года выписка и обеспечение рецептов для пациентов с данным статусом прекращены.

Таким образом, один из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты исполнен. Реализация остальных поручений остается на контроле.

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