Выезд детей за рубеж: в Минпросвещения разъяснили введенный запрет

В каких случаях казахстанцам нужно получить разрешение Министерства просвещения РК, чтобы вывезти своих детей за рубеж? Об этом рассказали zakon.kz в пресс-службе ведомства.

25 июля 2023 года Гани Бейсембаев заявил, что теперь для вывоза детей за рубеж нужно будет разрешение Министерства просвещения РК. Он отметил, что это делается в первую очередь ради безопасности детей.

В Минпросвещения РК на примерах разъяснили, в каких случаях выезд детей нужно согласовывать с ведомством, а в каких случаях такой необходимости нет:

например, если группа школьников во время учебы собирается выехать в страну со спорными территориями, этот выезд необходимо согласовать;

если ребенок с родителями едет на отдых за рубеж (в страну не со спорными территориями. – Прим. ред.) во время летних каникул, то этот выезд согласовывать не надо.

Алгоритм согласования групповых выездов детей во время учебного процесса

Алгоритм согласования групповых выездов детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса выработал Комитет по охране прав детей Минпросвещения РК.

«Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках», — сообщила пресс-служба Минпросвещения РК.

При групповых выездах детей в страны со спорными территориями во время учебного процесса необходимо:

Родителям или организаторам обратиться в Управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на спорные территории.

Родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).

«Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение. Отметим, на сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на спорных территориях. Координация закреплена за управлениями образования», — сообщила пресс-служба Минпросвещения РК.

Отметим, что такие меры были приняты после поездки казахстанских школьников в Крым. Об этом стало известно в мае 2023 года из российских СМИ, которые писали, что ситуация на полуострове неспокойная: возникают задымления, пожары и взрывы.

25 мая глава Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова заявила, что родители самостоятельно вывезли детей в Крым без общения с организациями образования, и поездка эта была призом за победу в конкурсе, организованном Россотрудничеством. Тогда же она отметила, что думает нецелесообразным «ограничивать права и возможности детей на участие в тех или иных мероприятиях».

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