Казахстанцам, выезжающим за рубеж, рекомендуют заранее уточнять ограничения на провоз отдельных веществ и растений. В МВД напомнили: в ряде стран под запретом находится гармала (адраспан) — при том, что в Казахстане это растение не запрещено. Соответствующее предупреждение ведомство распространило 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Одновременно в министерстве подвели итоги очередного этапа оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», которое прошло в стране с 8 по 12 декабря. Проверки были направлены на контроль легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — правил их хранения, перевозки и использования.

Итоги ОПМ «Дәрмек»

По данным МВД, по результатам мероприятий:

возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц медучреждений, допустивших нарушения;

в отношении должностных лиц медучреждений, допустивших нарушения; к ответственности привлечены юридические лица и медицинские работники (всего — 166 медработников).

За нарушения условий хранения и обращения был ограничен оборот:

более 1 тысячи тонн прекурсоров , которые могли быть использованы для производства синтетических наркотиков;

, которые могли быть использованы для производства синтетических наркотиков; почти 60 тысяч таблеток ;

; свыше 75 тысяч ампул психоактивных препаратов.

Нарушения в регионах

В МВД привели ряд примеров выявленных нарушений:

Карагандинская область: зафиксировано несоответствие технической укреплённости железнодорожной цистерны, где хранилось 64 тонны серной кислоты , прибывшей из России.

зафиксировано несоответствие технической укреплённости железнодорожной цистерны, где хранилось , прибывшей из России. Шымкент: в одном из медучреждений выявили нарушения лицензионных требований — в оборот не допустили 50 тысяч единиц психотропных препаратов .

в одном из медучреждений выявили нарушения лицензионных требований — в оборот не допустили . Туркестанская область: одно из юрлиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.

одно из юрлиц перевозило без сопровождения специализированной охраны. Область Жетысу: изъято 200 кг прекурсора «эфедра» , который также может использоваться при изготовлении «синтетики».

изъято , который также может использоваться при изготовлении «синтетики». Алматинская область: подконтрольные препараты хранили в реанимационной палате вместо отдельного специально оборудованного помещения.

МВД: ответственность — уголовная и административная

Ведомство призвало организации, работающие с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, строго соблюдать правила транспортировки, хранения, использования и реализации. За нарушения законодательства, подчеркнули в МВД, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отдельно полиция обратилась к гражданам, пересекающим границу: в некоторых странах, включая Россию, запрещены ввоз, вывоз, перевозка и хранение гармалы (адраспана). Казахстанцев призывают быть особенно внимательными и не провозить вещества и предметы, оборот которых ограничен законами других государств.

