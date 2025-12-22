Казахстанцам, выезжающим за рубеж, рекомендуют заранее уточнять ограничения на провоз отдельных веществ и растений. В МВД напомнили: в ряде стран под запретом находится гармала (адраспан) — при том, что в Казахстане это растение не запрещено. Соответствующее предупреждение ведомство распространило 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Одновременно в министерстве подвели итоги очередного этапа оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», которое прошло в стране с 8 по 12 декабря. Проверки были направлены на контроль легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — правил их хранения, перевозки и использования.
Итоги ОПМ «Дәрмек»
По данным МВД, по результатам мероприятий:
- возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц медучреждений, допустивших нарушения;
- к ответственности привлечены юридические лица и медицинские работники (всего — 166 медработников).
За нарушения условий хранения и обращения был ограничен оборот:
- более 1 тысячи тонн прекурсоров, которые могли быть использованы для производства синтетических наркотиков;
- почти 60 тысяч таблеток;
- свыше 75 тысяч ампул психоактивных препаратов.
Нарушения в регионах
В МВД привели ряд примеров выявленных нарушений:
- Карагандинская область: зафиксировано несоответствие технической укреплённости железнодорожной цистерны, где хранилось 64 тонны серной кислоты, прибывшей из России.
- Шымкент: в одном из медучреждений выявили нарушения лицензионных требований — в оборот не допустили 50 тысяч единиц психотропных препаратов.
- Туркестанская область: одно из юрлиц перевозило 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.
- Область Жетысу: изъято 200 кг прекурсора «эфедра», который также может использоваться при изготовлении «синтетики».
- Алматинская область: подконтрольные препараты хранили в реанимационной палате вместо отдельного специально оборудованного помещения.
МВД: ответственность — уголовная и административная
Ведомство призвало организации, работающие с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, строго соблюдать правила транспортировки, хранения, использования и реализации. За нарушения законодательства, подчеркнули в МВД, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Отдельно полиция обратилась к гражданам, пересекающим границу: в некоторых странах, включая Россию, запрещены ввоз, вывоз, перевозка и хранение гармалы (адраспана). Казахстанцев призывают быть особенно внимательными и не провозить вещества и предметы, оборот которых ограничен законами других государств.
Груз «уводят» по WhatsApp: МВД предупредило о мошенниках на сервисах перевозок
«Барс» на паспорте и 8 млн услуг в год: миграционная служба подвела итоги 2025-го
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.