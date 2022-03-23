Выгодно ли переводить пенсионные накопления на жилищные депозиты в Казахстане

С момента введения программы по изъятию части пенсионных накоплений в начале 2021 года около 600 тыс. казахстанцев смогли изъять 2,3 трлн тенге, чтобы улучшить свои жилищные условия или получить лечение, передает nur.kz

Основными жилищными целями использования пенсионных накоплений стали:

прямой выкуп жилья – 233 тыс. казахстанцев смогли приобрести жилье за полную стоимость на деньги из ЕНПФ; погашение ипотеки – услугой воспользовались 70 тыс. человек;

перевод денег на жилищные сбережения – данную услугу использовали более 62 тыс. человек.

При этом деньги, переведенные на жилищные депозиты, можно потратить на одну из нескольких доступных целей. Об этом сообщает пресс-служба «Отбасы банка».

На что можно потратить деньги

Ранее мы опубликовали пошаговую инструкцию для перевода пенсионных денег в жилищный депозит. С ее помощью казахстанцы могут самостоятельно подать заявку.

Как только деньги поступят на счета казахстанцев, в течение трех лет их можно будет использовать для:

получения жилищного, промежуточного или предварительного займа на покупку жилья, в том числе с проведением ремонта;

рефинансирования своей ипотеки;

постройки частного жилого дома, включая покупку земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.

То есть эти деньги могут три года находиться на депозите, пока казахстанцы не захотят использовать их по указанным выше целям. Также отмечается, что, если казахстанцы передумают использовать пенсионные накопления, то с 5 марта 2022 года они могут вернуть деньги в ЕНПФ, не расторгая договор о жилищном депозите.

Крайний срок для старого порога достаточности Напомним, что новые пороги минимальной достаточности (ПМГ) для снятия денег из ЕНПФ начнут действовать с 1 апреля 2022 года. При этом их значения окажутся почти в два раза выше текущих ПМГ. Чтобы успеть воспользоваться своими накоплениями, казахстанцы могут подать заявку на перевод денег в жилищный депозит до 28-29 марта 2022 года, указывается в сообщении источника.

Рассмотрение заявки займет два дня. В результате все заявки, полученные до 31 марта пройдут по старым значениям ПМГ. Как только деньги поступят из ЕНПФ на специальный счет, казахстанцы должны в течение 20 рабочих дней подтвердить цель изъятия и приложить необходимые документы. Другими словами, даже если доступная сумма пенсионных накоплений казахстанцев окажется небольшой, они смогут перевести эти деньги на свои жилищные депозитные счета.

Соответственно, смогут быстрее накопить на покупку жилья, земельного участка или другие цели. При этом деньги будут храниться три года. А если вкладчик передумает, то сможет вернуть деньги в ЕНПФ без необходимости разрывать договор о жилищном депозите.

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