Сегодня в акимате Костанайской области состоялось совещание по вопросам отопительного сезона. Глава региона Кумар Аксакалов прокомментировал аварийную ситуацию, которая произошла в Мендыкаринском районе.

Как рассказал руководитель департамента энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров, 1 октября в Мендыкаринском районе начался отопительный сезон. Подключать начали соцобъекты. Далее подключению подлежат жилые дома, которые подключены к центральному отоплению.

«С 8 по 10 октября все работало в штатном режиме. 10 октября два котла дали течь. Произвели отключение, чтобы начать ремонтные работы. Мы приехали, обошли квартиры 15 октября. Посмотрели температура была на тот момент +14 градусов. Произвели все работы и 15 октября к 16.00 начали подавать воду, отопление. Нарушение температурного режима было в 96 квартирах. До 6 утра 16 октября наблюдали за ситуацией, держали под контролем. Сегодня работы все завершены. 6 дней наблюдался недогрев», — сказал руководитель управления ЖКХ.

Сегодня ситуацию прокомментировал Кумар Аксакалов.

«Не должным образом сработали. Акиму Мендакаринского района за ненадлежащую работу объявлен выговор. Заместителя акима района по вопросам ЖКХ освободить от работы», — сказал глава области.

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