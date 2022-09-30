Выговоры и увольнения. Архимед Мухамбетов наказал чиновников за нарушения и махинации при распределении сахара и земель

Антикоррупционной службой по Костанайской области на заседание Комиссии по противодействию коррупции при акиме области вынесен вопрос, касающийся деятельности АО «Социально-предпринимательская корпорация «ТОБОЛ».

По их сведениям, итоги анализа указывают на то, что деятельность СПК не в полной мере соответствует целям ее создания и миссии, принимаемые решения непрозрачны, что позволяет лоббировать интересы отдельных предпринимателей.

Свидетельством тому, являются факты махинаций с сахаром выявленных ранее.

Основными причинами такой ситуации являются непрозрачность процедур реализации социально значимых продуктов со склада стабилизационного фонда СПК.

В целях обеспечения целевого использования денежных средств, а также контроля за реализацией продовольственных товаров стабилизационного фонда комиссией рекомендовано заранее предусмотреть в договорных обязательствах предпринимателей стоимость реализации продовольственных товаров населению, в случае не соблюдения данной нормы инициировать исковые требования о не соблюдении обязательств, а также расторжения договоров и партнерства.

Ряд вопросов имелось и по распределению СПК земельных участков. По закону СПК могла давать участки только на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, а они выдавались для торговых павильонов в городах Костанай и Рудный.

Сейчас незаконно выданные земельные участки, на основании обращения Антикора, возвращаются государству Департаментом по управлению земельных ресурсов.

Непрозрачна работа и комиссий, решающей вопросы предоставления займов СПК в рамках «оборотной схемы». В их составах нет ни представителей отраслевых ассоциаций, ни СМИ, ни общественности.

Всего по итогам внешнего анализа коррупционных рисков рабочей группой было выявлено 8 рисков. Для их устранения Антикором области внесено 11 рекомендаций.

Аким области Архимед Мухамбетов поддержал указанные предложения и поручил держать на особом контроле реализацию всего перечня товаров стабилизационного фонда, взять на контроль деятельность СПК «Тобол» и обеспечить ее работу в соответствии с установленными целями и миссией.

Одновременно с этим, Глава региона по представлению Антикоррупционной службы привлек к ответственности должностных лиц акимата и СПК, наказаны: заместитель председателя правления СПК Мурзин Б.Б. – ему объявлен выговор, акиму Камыстинского района, замакиму города Костанай также объявлены выговоры, уволены менеджер и завсклада СПК, и руководитель отдела предпринимательства акимата г. Костанай.

По словам руководителя Департамента по противодействию коррупции по Костанайской области Серикжана Мырзалы антикоррупционная служба будет и впредь вести постоянный мониторинг деятельности стабфонда и прозрачности реализации продовольственных товаров, для того чтобы они в полном объеме доходили до граждан.

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