Выговоры! Токаев раскритиковал правительство и акимов в связи с паводками в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, сообщает Акорда.

В совещании приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, руководство Администрации Президента и другие должностные лица.

Главе государства было доложено о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.

Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между Правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

В ходе заседания Глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги.

Поручено создать Республиканский штаб во главе с Премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан. Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

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