Выход антициклона. Прогноз погоды на выходные

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на выходные.

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В конце недели, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в северной, восточной половине снег, низовая метель, гололед, в южной половине дождь, гроза, 19 марта в горных районах Алматинской области, области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны без осадков.

Во второй половине периода с выходом антициклона практически по всей стране ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туманы, усиление ветра.

Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь ближе к концу недели на северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 мороза, днем до 0-8 мороза.

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