Выход на пенсию по вредности в Казахстане: что нужно об этом знать

Специалисты с вредным стажем могут раньше выйти на пенсию. При назначении пособия учитывается возраст и стаж выплат ОППВ. Детали разъясняет закон, вступивший в силу в 2024 году, передает nur.kz

Пенсию по вредному стажу назначают в 55 лет

В соответствии с Законом РК от 21.12.2023 года № 49 (вступил в силу 1 января 2024) Социальный кодекс РК был дополнен новой главой 14–1, которая по-новому регулирует вопросы социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда. Сколько нужно отработать, чтобы уйти на пенсию по вредности? Согласно п. 1 ст. 195–1 Социального кодекса РК, право на получение специальной социальной выплаты возникает по достижению 55 лет. При этом важно, чтобы был не только стаж работы по вредному списку, но и отчисление обязательных профессиональных пенсионных взносов на протяжение не менее 84 месяцев (7 лет).

Такая выплата состоит из: специального профессионального государственного пособия; страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования; профессиональной выплаты за счет средств работодателя; пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

Как выйти на пенсию по вредности по новому закону?

Согласно п. 1 ст. 195–1 Социального кодекса РК, право на выплаты работавшие по вредному списку, получают при условии прекращения трудовой деятельности или же перевода на работу, не связанную с воздействием вредных факторов производства.

Ранний выход на пенсию определяет список вредных работ

Перечень работ с вредным стажем установлен Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 мая 2023 года № 170 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы».

К работам с вредным стажем относятся различные профессии перечня в таких отраслях, как:

подземные работы;

открытая разработка;

металлургия;

химическое производство;

атомная промышленность;

нефтедобыча;

производство цемента;

лесообработка и другие.

Как узнать свой стаж по вредности?

По общему правилу трудовой стаж на работах с вредными условиями труда подтверждается соответствующими записями работодателя в трудовой книжке. Поэтому сверить его следует именно с ней. Если в трудовой книжке есть неточности, исправления, разночтения или отсутствуют соответствующие записи, необходимо подтвердить свой трудовой стаж на вредных работах с помощью справок архивных учреждений, копий архивных документов (приказы о принятии на работу, ведомости о получении зарплаты, удостоверения) либо решением суда. В случае предоставления электронных копий они должны быть удостоверены ЭЦП работником ведомственного или государственного архива либо с места работы.

Также возможно подтверждение стажа с помощью справок со ссылками на приказы о принятии на работу, ведомостями о получении зарплаты, удостоверениями и т. д.

Работодатель обеспечивает профессиональную выплату

Как указано в п. 1 ст. 195–1 Социального кодекса РК, один из видов реализации специальной социальной выплаты работникам с вредным стажем — выплата за счет работодателя. Согласно ст. 127–3 Трудового кодекса РК, занятым на работах по вредному списку работникам, которые достигли 55-летнего возраста и за них уплачивались ОППВ не менее 84 месяцев, при условии прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, осуществляется профессиональная выплата за счет средств работодателя.

Согласно п. 4 ст. 127–3 Трудового кодекса РК, законодатель гарантирует, что работники с вредными условиями труда будут получать профессиональную выплату за счет работодателя. Ее размер составляет один прожиточный минимум на соответствующий год. В 2024 году эта сумма составляет 43 407 тенге.

Профессиональное государственное пособие — 2 ПМ

Порядок назначения пособия установлен Правилами (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 25 декабря 2023 года № 521). Получить государственное пособие можно через ЦОН или проактивную услугу. За предоставление услуги отвечает территориальные подразделения Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Для получения услуги в ЦОНе необходимо подать заявление по форме и предоставить удостоверение личности. Время обслуживания обычно составляет до 30 минут, рассмотрения — до 7 дней, услуга бесплатная.

Также государство автоматически отслеживает лиц, у которых есть право на пособие и предоставляет им проактивную услугу через СМС. Если они зарегистрированы в Базе мобильных граждан, на номер телефона придет уведомление о возможности получения пособия. Проактивная услуга предоставляется с помощью подтверждения и положительного ответа на СМС. Согласно ст. 195–3 Социального кодекса РК, размер пособия для работников с вредным стажем составляет 2 прожиточных минимума (86 814 тенге в 2024 году). Пособие будет выплачиваться до момента оформления пенсии по возрасту.

Отказать в пособии могут в некоторых случаях

В ст. 195–4 Социального кодекса РК указан исчерпывающий перечень причин, по которым в назначении пособия можно отказать:

Если лицо уже подавало ранее заявление на получение пособия в ЦОН или дало согласие через проактивную услугу в СМС.

Несоответствие удостоверения личности.

Отсутствует право на назначение специального профессионального государственного пособия (не достигнут возраст 55 лет, не подтвержден стаж вредных работ и т. д.).

Нет согласия заявителя на доступ к его персональным данным.

В случаях, не указанных выше, государство не имеет права отказать в назначении пособия. Незаконный отказ можно обжаловать в административном порядке или суде. Государством установлен перечень работ, связанных с вредными условиями труда.

По достижению 55 лет при условии оплаты ОППВ за 7 лет работник может рассчитывать на пособие. Для этого нужно уволиться или перевестись с вредной работы и обратиться с заявлением о предоставлении пособия.

@Автор: Михаил Борисевич

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