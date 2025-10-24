Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев сообщил, что возможный рост тарифов на мобильную связь в Казахстане связан прежде всего с увеличением издержек операторов — особенно на электроэнергию для базовых станций.
Почему растут издержки
По его словам, одна базовая станция по потреблению электричества сопоставима с 15–20 квартирами. «Если будут повышаться цены на электроэнергию, операторы, конечно, вынуждены будут увеличивать свою доходную часть. Это обосновано», — отметил он. Дополнительное давление на расходы оказывает и инфляция: в этом году официально — 12%.
Прогноз по тарифам
Вице-министр подчеркнул, что речь пока идёт о прогнозах самих компаний: «То, что на 15–20% они будут повышать — в принципе, прогнозируется, но точных решений нет». При этом государство не сможет напрямую регулировать цены на услуги связи.
Что делать абонентам
По его словам, операторы предлагают разные линейки и семейные пакеты, которые позволяют снизить средний чек: «Если взять на семью из 5–7 человек, выходит немного выгоднее». В качестве примера он привёл собственный опыт: 6000 тенге в месяц по акции на первые три месяца для трёх абонентов — «в целом, относительно нормально», сказал Мусалиев.
Ведомство рекомендует потребителям сравнивать условия у разных операторов и рассматривать пакетные предложения, особенно для семей и групповых подключений.
Дома для очередников и сквер с мостиками: Кунай на финишной прямой
Президент Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.