В Казахстане изменится дата празднования Дня Конституции. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передает informburo.kz
С 2027 года казахстанцы будут отдыхать 15 марта — именно эта дата станет официальным Днём Конституции. В связи с этим 30 августа утратит статус выходного дня уже с текущего года.
Как пояснила вице-министр, изменения связаны с принятием новой Конституции. Республиканский референдум по её утверждению прошёл 15 марта, и теперь эта дата закрепляется как государственный праздник.
Новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года. С этого момента начнётся переход к обновлённому календарю праздничных дней.
