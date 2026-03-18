Выходной исчезнет… но появится новый: что изменится для казахстанцев

— Сегодня, 15:13
В Казахстане изменится дата празднования Дня Конституции. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передает informburo.kz

С 2027 года казахстанцы будут отдыхать 15 марта — именно эта дата станет официальным Днём Конституции. В связи с этим 30 августа утратит статус выходного дня уже с текущего года.

Как пояснила вице-министр, изменения связаны с принятием новой Конституции. Республиканский референдум по её утверждению прошёл 15 марта, и теперь эта дата закрепляется как государственный праздник.

Новая Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года. С этого момента начнётся переход к обновлённому календарю праздничных дней.



