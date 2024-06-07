Выходной отменяется. Дату начала Курбан айта назвали в духовном управлении мусульман

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Духовное управление мусульман Казахстана объявило 16 июня первым днём праздника Курбан айт, сообщает informburo.kz
«Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно, Курбан айт начинается 16 июня», – говорится в сообщении.
Ранее на портале eGov был размещён календарь праздничных дней на 2024 год, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта приходится на 17 июня – понедельник (праздничный выходной). Редакция Informburo.kz связалась с пресс-службой Минтруда, где сообщили, что в связи с поправкой ДУМК 17 июня будет рабочим днём.
«Первый день Курбан айта отмечается по мусульманскому календарю. Объявили, что это 16 июня, воскресенье, то есть он и так является выходным днём. Переноса не будет», – сообщили в Минтруда.
С чем связана ошибка в календаре, размещённом на портале eGov, не уточнили.