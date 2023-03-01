Выходные на день столицы могут удлинить в Казахстане

Выходные на день столицы в 2023 году предложили удлинить за счет переноса рабочего дня в Казахстане. Проект постановления правительства появился на сайте «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.

В постановлении предложили перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года. Таким образом, казахстанцы могут получить более длинные выходные на день столицы.

В пояснительной записке отмечается, что предложение внесено в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни. Кроме того, указывается, что реализация проекта не потребует финансовых средств из государственного бюджета и принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.

Продление выходных на день столицы инициировано Министерством труда и социальной защиты населения. Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 15 марта 2023 года

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