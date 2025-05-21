В Казахстане в 2025 году установлено 119 выходных дней. И значительную часть мы уже отгуляли. Рассказываем, в какие даты нас ждут дополнительные выходные до конца года, передает digitalbusiness.kz

Выходные мае 2025 года

Здесь все просто: большие праздники позади. Отдохнули, работаем дальше.

Как отдыхаем летом 2025 года

Курбан айт в 2025 году приходится на 6 июня. Это пятница, значит казахстанцев ждет 3 выходных дня подряд: с 6 по 8 июня. Ровно через месяц, 6 июля отметим День столицы. В этом году он выпадает на воскресенье, а значит понедельник, 7 июля – нерабочий день.

Еще один перенос будет в августе. 30 августа (День конституции) выпадает на субботу, поэтому понедельник 1 сентября будет выходным днем.

Выходные в сентябре – декабре 2025 года

В сентябре кроме 1 числа больше нет дополнительных нерабочих дней. В конце октября честь Дня республики отдохнем три дня подряд: с 25 (суббота) по 27 число (понедельник).

В ноябре дополнительных выходных не будет, а в декабре отдохнем 16 числа (вторник) на День независимости. 30 и 31 декабря 2025 года выпадает на вторник и среду, а значит придется выйти на работу.

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