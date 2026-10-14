Выиграла квартиру, но приз отдали другому: женщина отсудила 7,6 млн тенге в Костанайской области

Мендыкаринский районный суд взыскал с организатора конкурса в Instagram 7 682 000 тенге в пользу победительницы, которой не передали главный приз — квартиру. Решение вступило в законную силу.
Суд установил, что в июле 2025 года ТОО объявило конкурс в Instagram. В октябре того же года гражданку У. публично признали победительницей. Это подтверждалось скриншотами публикаций и не оспаривалось ответчиком.
Однако представители компании заявили, что аккаунт женщины был фейковым. По их словам, результаты конкурса аннулировали, провели повторный розыгрыш и передали квартиру другому участнику.
Победительница и её представитель с этим не согласились. Они пояснили, что аккаунт является личным и был создан задолго до конкурса.
Доказательств, достоверно подтверждающих фиктивность страницы, компания не представила. Как установил суд, проверка IP-адресов не проводилась, принадлежность аккаунтов одному лицу не устанавливалась, технические средства проверки страницы не применялись.
Суд указал, что согласно части 1 статьи 911 Гражданского кодекса лицо, публично объявившее конкурс с вознаграждением, должно исполнить обязательство перед участником, признанным победителем в соответствии с его условиями.
Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил иск и взыскал с ТОО в пользу женщины стоимость главного приза — 7 682 000 тенге.
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