Выиграла квартиру, но приз отдали другому: женщина отсудила 7,6 млн тенге в Костанайской области





Мендыкаринский районный суд взыскал с организатора конкурса в Instagram 7 682 000 тенге в пользу победительницы, которой не передали главный приз — квартиру. Решение вступило в законную силу.

Суд установил, что в июле 2025 года ТОО объявило конкурс в Instagram. В октябре того же года гражданку У. публично признали победительницей. Это подтверждалось скриншотами публикаций и не оспаривалось ответчиком.

Однако представители компании заявили, что аккаунт женщины был фейковым. По их словам, результаты конкурса аннулировали, провели повторный розыгрыш и передали квартиру другому участнику.

Победительница и её представитель с этим не согласились. Они пояснили, что аккаунт является личным и был создан задолго до конкурса.

Доказательств, достоверно подтверждающих фиктивность страницы, компания не представила. Как установил суд, проверка IP-адресов не проводилась, принадлежность аккаунтов одному лицу не устанавливалась, технические средства проверки страницы не применялись.

Суд указал, что согласно части 1 статьи 911 Гражданского кодекса лицо, публично объявившее конкурс с вознаграждением, должно исполнить обязательство перед участником, признанным победителем в соответствии с его условиями.

Оценив представленные доказательства, суд удовлетворил иск и взыскал с ТОО в пользу женщины стоимость главного приза — 7 682 000 тенге.

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