Выявить проблемы, чтобы решить. Костанайскую область посетили представители фонда «Қазақстан халқына»

C такой миссией в Костанайскую область приехала заместитель председателя общественного фонда «Қазақстан халқына». Сотрудники фонда объезжают все регионы страны. Они собирают информацию, и в последующем намерены разработать системный план, по которому и будет оказываться помощь.

Фонд «Казакстан халкына» начал свою работу с января. За это время к ним поступило более 40 тысяч обращений от жителей страны с различными проблемами. Около 50% касались сферы здравоохранения. Многим уже оказана финансовая помощь, но этого, по словам заместителя председателя фонда, недостаточно. Поэтому сейчас представители фонда ездят по областям, чтобы выяснить, какая помощь конкретному региону необходима, чтобы ее можно было оказывать системно.

«Мы смогли сгруппировать и в целом более 10 программ республиканских уже запустить. Допустим, у нас есть 8 регионов в том числе и Костанайская область, где к сожалению растет число детей больных аутизмом. И мы помогаем сейчас в открытии реабилитационных центров для этих детей. Потому что это постоянная реабилитация. И кроме как реабилитационной помощи, другой практически нет»,- отмечает заместитель председателя общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Шынгысбаева.

Ляззат Шынгысбаева рассказала, что в каждом регионе своя специфика. Например, в западном Казахстане регионы делают акцент на плохую экологию, из-за чего местные жители часто жалуются на состояние здоровья. Поэтому просят у фонда помощи, чтобы выявить причины, и провести исследования. О проблемах в Костанайской области рассказала сегодня депутат облмаслихата Гульмира Капенова, делая основной упор на помощь детям с орфанными заболеваниями.

«В 2021 году за счет средств местного бюджета по решению областного маслихата обеспечены лекарственными средствами, перевязочными материалами, специализированными лечебными продуктами 42 пациента с орфанными заболеваниями. На сумму 820 миллионов тенге из них, прошу обратить внимание, 806 миллионов тенге только 6 детей с орфанным заболеванием мышечной дистрофии Дюшена и спинальной мышечной дистрофии», — рассказала Капенова.

Ляззат Шынгысбаева рассказала, что фонд «Казакстан халкына» осенью планирует провести конференцию национальной благотворительности, где и будут обозначены проблемные вопросы каждого региона, на их основании разработают специальный план по оказанию помощи.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.