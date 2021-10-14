Выявляют способности. У школьников появилась возможность пройти специальное тестирование

Тестирование бесплатное, пройти его можно оналйн на специальном сайте. Пройдя тест, ребенок сможет также получить и профессиональную консультацию специалиста, который поможет определиться с выбором будущей профессии.

Школьники в возрасте 10-11 лет могут пройти специальное тестирование, которое поможет выявить их способности. Цель проекта – создать национальную систему диагностики способностей и профориентации школьников, а также организовать сопровождение и поддержку одаренных детей для их интеллектуального и личностного потенциала. Тестирование бесплатное, и доступно каждому школьнику, но прежде необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Обращаем внимание на то, что в этом учебном году смогут зарегистрироваться и пройти тест на сайте только дети 10-11 лет. Необходимо также знать свой ИИН и иметь при себе действующий номер телефона, куда придет смс сообщение с подтверждением регистрации на сайте. В нижнем углу сайта будет указан телефон кол центра, и чат консультанта куда можно обратиться при возникновении затруднений»,- отмечает заместитель руководителя управления образования Айман Ибраева.

Пройдя тестирование, ребенок может получить профессиональную консультацию специалиста, который поможет определиться с выбором профессии. Диагностика способностей предполагает использование лучших мировых практик, основанных на ключевых компетенциях 21 века — это 4К: креативность, критическое мышление, коллаборации, коммуникативность.

«По итогам тестирования участник получит анализ результатов способности по ключевым компетенциям. Это вот измерение критического мышления, креативности, коммуникации, коллоборации. Далее участник по желанию может записаться на профессиональную консультацию специалиста, который поможет корректно разобрать результаты тестирования, рекомендации по дальнейшему развитии своих способностей»,- говорит Ибраева.

Пройти тестирование школьники могут только один раз год, после результаты будут храниться в личном кабинете. В этом году первый этап предусмотрен для 10-11 лет, а на следующих этапах будут охвачены дети подросткового возраста.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.