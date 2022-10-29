Выявлять «дымящие» автомобили в Казахстане будут через «Сергек»

Фото из открытых источников
Соответствующие поправки хотят внести в законодательство.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Выявлять автомобили, выхлопы которых сильно загрязняют окружающую среду, будут по-новому. Об этом сообщил на встрече с населением Алматы министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
Министр напомнил, что сегодня на въездах в Алматы установлен 21 пост системы «Сергек», а также действуют 19 экопостов. С их помощью удалось выявить 15 тысяч машин со слишком грязными выхлопами, их водители заплатили штрафы на общую сумму 80 млн тенге.
Глава министерства отметил, что вместо ручных измерений в Казахстане скоро введут автоматическое определение уровня выхлопных газов.
«Сейчас мы выступили с инициативой по внесению изменений в техрегламент. Введём категории загрязнения воздуха выхлопами автомобилей по евростандартам, а также маркировку каждого автомобиля по уровню выхлопов при прохождении техосмотра. И тогда вся информация о выхлопах будет в базе, можно будет через «Сергек» видеть автомобили, которые не соответствуют евростандартам. И они будут автоматически высвечиваться, после чего их водители будут платить неустойку. Либо их при заезде в город будет видно, если будет запрет на въезд их категории загрязнения», – объяснил Сериккали Брекешев.
Министр также отметил, что региональные акиматы получили возможность ограничивать въезд в город автомобилям, выхлопы которых сильно загрязняют окружающую среду. Критерии запрета местные власти должны будут прописать сами.
Код этого блока: