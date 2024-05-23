Выявлять водителей-нарушителей решили ещё на шести участках трасс Казахстана

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Введено фиксирование нарушений скоростного режима на республиканских дорогах, сообщает «КазАвтоЖол».
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского значения было принято решение о фиксации нарушений скоростного режима на участках автодорог II и III технической категории. Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер.
Просим водителей соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:
- Автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое-Аккулы) — 100 км/час;
- Автодорога Павлодар-Семей-Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты-Семеновка-Калбатау) — 110 км/час;
- Автодорога Уральск-граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак-Достык) — 100 км/час;
- Автодорога Павлодар-граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб — 100 км/час;
- Автодорога Бейнеу-Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) — 100 км/час;
- Автодорога Уральск-граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов-Погодаево) — 100 км/час.
«Помните, что соблюдение скоростных ограничений способствует предотвращению аварий и защите жизни и здоровья всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении «Казавтожола».
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