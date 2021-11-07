Выкидыши, гибель малыша, преждевременные роды: медики рассказали, чем опасен ковид для беременных

Счастливое ожидание малыша может обернуться большой бедой, если будущая мама заболеет коронавирусом. Акушеры-гинекологи всего мира бьют тревогу: беременные женщины очень тяжело переносят COVID-19. Для некоторых болезнь становится смертельной.

Женщины погибают, несмотря на все усилия врачей, а долгожданный малыш, если его удается спасти, остаётся без мамы, передает kurgan.ru

Главный врач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина рассказала, что через ковидные госпитали региона в месяц проходят около 60 беременных. И, к сожалению, реальная картина такова, что не всегда удается спасти ребенка, а подчас и мать. Уже есть ряд случаев в Курганской области, когда ковид приводил к выкидышам, замершему внутриутробному развитию малыша, гибели ребенка, преждевременным родам и т.п.

По словам Татьяны Осиной, иммунная система беременных женщин имеет свои особенности. Заболевание может начаться с легкой головной боли и за считанные дни привести к тяжелым поражениям. Поэтому будущей маме обязательно нужно вызывать врача в случае даже легкого недомогания, а если дождаться медпомощи в силу огромной загруженности врачей в течение 1-2 дней не удается, следует обратиться к своему акушеру-гинекологу в женской консультации.

В ковидных госпиталях с беременными женщинами работают опытные гинекологи, которые лечат зараженных максимально щадящими методами.

Как рассказала главврач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина, вакцинация сейчас является единственным действенным способом предотвратить самые тяжелые последствия коварной болезни. Прививка не гарантирует того, что будущая мама не заболеет, но статистика такова, что ни одна привитая беременная женщина в ковидный стационар еще не попадала.

— Прививаться можно с 22 недели беременности вакциной «Спутник V», — пояснила Татьяна Осина. — Если беременность только планируется, лучше сделать прививку до ее наступления.

Таким образом будущая мама предотвратит самые негативные последствия ковида не только для себя, но и для своего малыша: антитела передаются от матери ребенку.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.