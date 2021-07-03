Выключают свет и музыку. Костанайские рестораторы уже знают, когда едет мониторинговая группа

Мониторинговые группы в Костанайской области проверили работу предприятий, включенных в проект «Ashyq». В итоге выписаны штрафы на почти полмиллиона тенге. Помимо этого в регионе через «Ashyq» было выявлено девять человек с «красным» и семь — с «желтым» статусами, которые пытались посетить общественные места. Три человека привлечены к административной ответственности.

С начала этого года в Костанае, к примеру, проведено больше девятисот рейдов, проверено почти 2000 предприятий. За это время было выявлено 71 нарушение, на физических лиц было наложено 26 штрафов на 1 млн 200 тыс. тенге и 26 на юридических — на 9 млн тенге.

«Есть у самих рестораторов или ночных заведений, группы, если выезжает мониторинговая группа. Они в чатах уже пишут, и когда мы едем работать, они выключают свет, музыку и наши не могут туда проникнуть. Есть такая проблема, частная собственность, не можем», — говорит замакима Костаная Саят Шаймурынов.

Суд в Костанае уже приостанавливал работу ряда предприятий. К примеру, нашумевшего бара Джон Сноу. По словам заместителя акима областного центра, теперь такого предприятия не существует, но в этом же здание появился другой бар — Тарантино.

«Предприниматели идут другим способом, налагают штрафы. Закрывают ИП, меняют название, хотя место не меняется. С юридической стороны не подкопаешься», — говорит Саят Шаймурынов.

Проверили мониторинговые группы и работу предприятий, включенных в проект «Ashyq». В ходе работы выявлено 4 объекта, нарушившие карантинные требования. К административной ответственности привлечены 3 физических лица, привязанных к объектам, и 1 субъект предпринимательства на 466 тыс. тенге. Помимо этого в Костанайской области через «Ashyq» было выявлено 9 лиц с «красным» и 7 лиц с «желтым» статусами. 3 человека привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы на 131 тыс. тенге.

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