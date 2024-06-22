«Выключать свет в 22.00 и вставать в 6.00». Как прошло заседание по петиции против единого часового пояса

В Министерстве торговли и интеграции РК прошло первое заседание рабочей группы, которая рассматривает петицию против единого часового пояса, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав рабочей группы вошли депутаты парламента, инициатор петиции, представители общественных объединений и экспертного сообщества, представители министерств: здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, ЧС, труда и социальной защиты.

На заседании выступили все представители стороны автора петиции. Член общественного совета Алматы Асет Наурызбаев объяснил, почему петиция смогла набрать необходимый порог в 50 тысяч голосов.

«Первое – это нарушение циркадных ритмов, в такой большой стране как наша один общий часовой пояс не может быть приближён к естественному ритму людей. Второе – лишний час времени вечером приводит к затратам физических и юридических лиц. Мы должны приблизиться к естественным циркадным ритмам», – сказал Асет Наурызбаев.

Однако доктор медицинских наук Бек Жетписбаев наоборот обратил внимание на то, что с марта казахстанцы начали жить в соответствии с природным временем и сейчас происходит процесс адаптации.

«Адаптация к стрессу имеет свои определённые виды и стадии, их определил канадский учёный Ганс Селье. Первая стадия – стадия тревоги. Да, мы столкнулись с влиянием физического фактора на организм. Тем не менее, наши биоритмы приспосабливаются к новым факторам и наши биологические часы работают. Мы все разные и процесс адаптации протекает по-разному», – уточнил профессор.

В свою очередь психолог Евгений Ян отметил плюсы перехода на единый часовой пояс: упрощение логистики и транспорта, удобство для бизнеса и упрощение коммуникаций. Однако, по его словам, есть и минусы: нарушение биоритмов человека, снижение производительности труда.

Для улучшения здоровья населения и снижения социальной напряжённости целесообразным решением будет перевод времени в оптимальные часовые пояса, добавил психолог.

На заседании также выступил член национальной Академии наук Султан Тлеуханов, который привёл в пример Китай, применивший единое время на всей территории. По его словам, большинство населения выключает свет около 22.00 и встаёт в 6.00. Учёный подчеркнул, что такая практика широко применяется во всём мире.

Первое заседание рабочей группы прошло конструктивно, выступили все представители стороны автора петиции и заслушаны доводы экспертов обеих сторон, заявили в Минторговли

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